Ist sie nun verlobt oder nicht? Das fragen sich zurzeit die Fans von Sophia Thomalla (29). Nach einem verdächtigen Post heizte die Tochter von Simone Thomalla (54) die Gerüchteküche ordentlich an. In inniger Umarmung sind sie und ihr Liebster Loris Karius (25) auf einem Foto zu sehen – mit der schlichten Bildunterschrift "Yes"! Während alle spekulieren, will sich Sophia vorerst nicht zu einer möglichen Verlobung äußern. Allerdings plaudert sie im Promiflash-Interview dann doch über ihre Hochzeit.

Wenn sie irgendwann wirklich zum Altar schreiten sollte, hat die Promi-Dame für diesen besonderen Tag schon ganz klare Vorstellungen: Auf keinen Fall möchte sie eine große Hochzeit mit riesigem Presserummel. "Es wird aber auch keine Rock 'n' Roll-Hochzeit mit Lederjacke und flachen Schuhen", verrät die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Stattdessen möchte die Brünette ein klassisches, weißes Kleid an ihrer Hochzeit tragen. Allerdings komme eine kirchliche Zeremonie nicht in Frage, da sie Atheistin und nicht getauft sei. "Von daher wird es etwas Standesamtliches und Bürgerliches", offenbart Sophia weiter.

Während Sophia hartnäckig zu den Verlobungs-Gerüchten schweigt, haben sich die Promiflash-Leser bereits eine Meinung gebildet: Der Großteil glaubt nicht daran, dass Sophia und Loris den nächsten Schritt gewagt haben. In einer Umfrage gaben 68 Prozent (Stand: 10. Mai, 7.00 Uhr) der Teilnehmer an, dass sie sich nicht vorstellen können, dass die Turteltauben sich verlobt haben.

AM / SplashNews.com Loris und Sophia in Miami

Anzeige

Ot,Ibrahim/ActionPress Sophia Thomalla in der "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger

Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de