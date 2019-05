Sophia Vegas (31) und ihr Schatz Daniel Charlier könnten wohl gerade nicht glücklicher sein! Im Februar kam ihr erstes gemeinsames Kind Amanda auf die Welt und machte das Paar zu stolzen Eltern. Erst vor wenigen Stunden haben die Turteltauben ihre Verlobung bekannt gegeben. Jetzt verrät der Bräutigam in spe, wie er auf seine Liebste aufmerksam geworden ist: durch einen gewissen Beauty-Eingriff.

Sophia und Daniel lernten sich Anfang 2018 in einem Privatklub in Los Angeles kennen. Via Instagram schwärmt der 31-Jährige von der Wespentaille der Blondine – die der Grund für ihre Begegnung gewesen sei. Er erklärt Sophia öffentlich: "Ich bin so froh, dass du diese Rippen-OP gemacht hast. Weißt du warum? Wenn du sie nie gemacht hättest, hätte ich dich nie kennengelernt."

Sophias Taille hat derzeit einen Umfang von 50 Zentimeter, wie sie selbst in einer Instagram-Story ausgeplaudert hat. Das sei aber längst nicht das Minimum: Wenn sie ihr engstes Korsett trage, umfasse ihre Körpermitte lediglich 35 Zentimeter. Hättet ihr gedacht, dass Daniel die XXS-Taille des TV-Sternchens so attraktiv findet? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im April 2019

Getty Images Sophia Vegas im Januar 2018

