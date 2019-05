Wer sind die wahren Stars für die Zuschauer? Am Freitag geht die zwölfte Staffel Let's Dance in die siebte Runde. Acht verbliebene Promis kämpfen mit ihren Profi-Kollegen ums Weiterkommen und schlussendlich den Sieg. Wer auch weiterhin die Chance auf den Gewinner-Pokal bekommt, machen zur Hälfte die Jury-Punkte aus – die Anrufer-Stimmen sind anschließend aber meistens für die Entscheidung verantwortlich. Doch für wen rufen die Fans eigentlich an – die Stars oder sind doch eher die Profi-Tänzer die heimlichen Favoriten?

Denn in den vergangenen Jahren haben sich die Profis selbst zu Berühmtheiten entwickelt – es steht nicht mehr nur ihre Tanz-Leistung im Vordergrund! Auf den roten Teppichen Deutschlands ist Massimo Sinató (38) nicht mehr wegzudenken, über 100.000 begeisterte Supporter folgen ihm auf Instagram und seine Beziehung zu Model Rebecca Mir (27) fasziniert die Presse-Welt. Auch Christian Polanc (40), Valentin Lusin (32), Evgeny Vinokurov, Isabel Edvardsson (36), Christina Luft (29) und Ekaterina Leonova (32) haben eine große Reichweite und viele begeisterte Follower. Obwohl Oana Nechiti (31) in der aktuellen Staffel zwar nicht mittanzt, hat sie sogar den Sprung vom Tanz-Parkett geschafft und sitzt neuerdings in der Jury von DSDS – und wird dafür mit viel positivem Zuspruch belohnt!

Gleicht die Beliebtheit der Profis vielleicht auch so manche Team-Tanz-Leitung aus? Sabrina Mockenhaupt (38) ist als Underdog in die Staffel gestartet – die Langstreckenläuferin war vielen "Let's Dance"-Zuschauern zu Beginn wohl nicht bekannt. Trotz Startschwierigkeiten und diverser Jury-Kritik kämpfte sie sich an der Seite von Erich Klann (32) Woche um Woche in die nächste Runde – die Zuschauer-Anrufe retteten sie diverse Male vor dem Exit.

Getty Images Barbara Becker und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Oana Nechiti, DSDS-Jurorin und "Let's Dance"-Profi

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt in der dritten "Let's Dance"-Sendung

