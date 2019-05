Einige Stunden, nachdem eine Leihmutter Kim Kardashian (38) zum vierten Mal zur Mama gemacht hat, äußerte sich nun auch ihre Mom Kris Jenner (63) zum erneuten Nachwuchs! Am Freitag teilte die Liebste von Kanye West (41) mit, dass sie Eltern eines Sohnes geworden sind. Seither herrschte auf den Social-Media-Accounts des Kardashian-Jenner-Klans zunächst Funkstille zu diesem Thema. Die nun zehnfache Oma Kris ließ es sich jetzt jedoch in einem Interview nicht nehmen, über den neuen Erdenbürger zu sprechen und zu verraten: Das hat sie dem Knirps zur Geburt geschenkt!

Im Gespräch mit Hollywood Life im Rahmen eines Events gab die 63-Jährige preis, dass sie dafür verantwortlich sei, dass das Baby in den ersten Nächten seines Lebens gut schläft: "Ich habe ihm eine Krippe gekauft und sie Kim bei ihrer Baby Shower geschenkt!" Außerdem verriet die Managerin und stolze Großmutter, dass sie ihren Enkel noch nicht persönlich getroffen habe, weil sie erkältet sei. Über FaceTime habe sie den Säugling aber zumindest zu Gesicht bekommen und dabei festgestellt, dass er aussieht wie seine große Schwester Chicago (1): "Sie sind wie Zwillinge! Als wären sie das gleiche Kind."

Die Freude über das neueste Familienmitglied konnte Kris bei der Veranstaltung in Beverly Hills derweil nicht verbergen. Ein Gast erzählte hinterher: "Kris hat all ihren Freunden verraten, wie süß Kims Kind ist und wie toll es ist, dass Kim wieder Mutter geworden ist!" Die Quelle will ebenfalls mitbekommen haben, dass die Entbindung des noch namenlosen Babys reibungslos verlaufen sei. "Kris ist so stolz, erneut Oma geworden zu sein und strahlte jedes Mal, wenn jemand sie dazu beglückwünschte", plauderte der Insider weiter aus.

Getty Images Kris Jenner im Mai 2019

Getty Images Kris Jenner und Kim Kardashian im Juni 2018

Getty Images Kris Jenner bei der Met Gala 2019

