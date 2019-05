Für Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32) war die Reise bei Let's Dance am Freitag vorbei! Die Marathon-Läuferin und der Tanz-Profi mussten in den vergangenen Wochen immer wieder zittern. In der siebten Live-Show war es nun endgültig an der Zeit, Abschied zu nehmen: Mocki und Erich haben somit keine Chance mehr auf den Sieg. Doch welches Tanzpaar ist ihr Favorit? Im Promiflash Interview waren sich die zwei da nicht ganz einig.

Mocki wird die kommenden Folgen ganz gemütlich vor dem heimischen Fernseher verfolgen und dabei ihren einstigen Konkurrenten die Daumen drücken können. Einem wünscht sie den Sieg aber ganz besonders: Pascal Hens (39). "Dem Pommes, meinem Sport-Buddy. Das ist wirklich schön zu sehen", schwärmte sie von ihrem Favoriten. Mit dieser Meinung steht die 38-Jährige nicht alleine da: Auch ein Großteil der Promiflash-Leser glaubt, dass sich der Handball-Star den Titel schnappen könnte.

Ihr Tanzpartner Erich sieht hingegen einen anderen Promi vorn. "Ella tanzt technisch einfach hervorragend", erklärte er. Ihre Leistung spiegelt sich auch in den Jury-Bewertungen wider: Ella Endlich (34) sahnte zuletzt regelmäßig 30 Punkte ab. Neben Joachim Llambi (54) und seinen Kollegen entscheiden aber natürlich auch die Fans, wer den Pokal bekommt – und von denen erntete Ella bisher häufig Kritik. Aus diesem Grund ist sich auch Erich unsicher, ob sie "Let's Dance" tatsächlich gewinnen wird. "Ob sie die Menschen auch ergreift, kann ich nicht sagen, aber technisch ist das super", lautete sein Fazit.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens nach ihrem "Let's Dance"-Gruppentanz

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Ella Endlich, Sängerin

