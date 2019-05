Jetzt haben die Fans der Lochis Gewissheit! Bereits am Freitagabend machte das Gerücht die Runde, dass die Zwillinge Heiko (19) und Roman Lochmann (19) ihre Karriere als YouTuber beenden und auch ihre gemeinsame Band hinter sich lassen würden – diese Info hatte ein Insider öffentlich gemacht. Nun haben die Brüder die Spekulationen in den sozialen Medien selbst bestätigt: Das Kapitel "Die Lochis" wird sich bald für immer schließen – und damit auch ihr reichweitenstarker YouTube-Account!

In einem emotionalen Clip auf YouTube ließen die Lochis ihre bisherige Karriere noch einmal Revue passieren. In den letzten Jahren hatten die Jungs musikalisch unglaubliche Erfolge gefeiert – doch nun wollen sie einen Neuanfang wagen: "Das hier ist unser letztes Video. Es kommt noch mal ein letztes Album und wir sind auf großer Abschlusstour im September. Aber wenn das letzte Konzert gespielt ist, dann schließt sich das Kapitel 'Die Lochis'", erklärten Heiko und Roman. In den vergangenen Jahren sei so viel passiert, dass die beiden kaum Zeit zum Durchatmen gehabt hätten. Auch ihre brüderliche Beziehung habe zum Teil unter dem ständigen Druck gelitten. "Jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Für uns als Menschen – wir werden erwachsen – als auch im Umkehrschluss für uns als Künstler. Ich wünsche mir wirklich, dass ein paar Menschen da draußen das nachvollziehen können", hoffte Heiko. Ihre Fans reagierten zunächst allerdings trotzdem ziemlich geschockt!

Leicht sei ihnen dieser Schritt natürlich nicht gefallen – doch laut Heiko gebe es keine andere Option. "Natürlich hatten wir in den letzten Wochen und Monaten auch mal Zweifel und Ängste und schlaflose Nächte, aber ganz ehrlich: Manchmal muss man eben auch harte Entscheidungen treffen", betonte er. Musik wollen sie in Zukunft auch weiterhin machen, nur eben nicht mehr mit dem Lochi-Stempel. Wie das genau aussehen wird, wissen Heiko und Roman bisher allerdings noch nicht. Jetzt freuen sie sich erst mal auf ihre letzte große Tour im September!

Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images Die Lochis beim "Das große Sommer-Hit-Festival 2017" am Timmendorfer Strand

Andreas Rentz/Getty Images Roman und Heiko Lochmann, deutsche YouTuber und Musiker

Hannes Magerstaedt/Getty Images Die Lochis bei der McDonald's Charity Gala 2017 in München

