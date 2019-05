Heidi Klum (45) erinnert sich an ihren ersten Moment als frischgebackene Mama zurück! Während die Germany's next Topmodel-Chefin ihre Fans seit Monaten im Ungewissen lässt, ob sie nun wirklich von ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) schwanger ist oder nicht, teilte sie nun ein ganz besonderes Video. Kurz vor dem Muttertag postete Heidi auf Social Media einen ziemlich intimen Clip aus dem Jahr 2004, der ihren ersten Tag mit Tochter Leni Klum (15) zeigt: beim Stillen!

Das Video, das Heidi auf Instagram und Facebook veröffentlichte, zeigt eine noch deutlich jüngere Modelmama! Glücklich mit zwei frechen Zöpfen und oben ohne gibt die damals 30-Jährige ihrem kleinen Sonnenschein die Brust! "Und so hat für mich alles als Mama angefangen. Der erste Tag mit der kleinen Leni. Ich fühle mich mit meinen vier großartigen Kindern Leni, Henry, Johan und Lou so gesegnet", schrieb sie unter den Beitrag. So privat hat man Heidi wohl noch nie gesehen!

Auch bei ihren prominenten Followern kommt das Video richtig gut an! So freute sich Mama Sara Kulka (28) mit dem Hashtag #StillenEnttabuisieren, dass Heidi sich so offen präsentiert. Supermodel-Kollegin Naomi Campbell (48) ließ drei Herzen in den Kommentaren da und Blogger Riccardo Simonetti schwärmte: "Oh mein Gott, wie wunderschön!"

Facebook / HeidiKlum Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni 2004

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern und Tom Kaulitz

Getty Images Naomi Campbell auf der Met Gala 2019

