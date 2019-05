Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback von Joachim Llambi (54) und seiner Noch-Ehefrau Ilona Llambi scheinen sich zu verhärten! Bereits Anfang Mai wurde erstmals spekuliert, dass der strenge Let's Dance-Juror seiner Beziehung mit der Blondine noch einmal eine Chance geben könnte. Das Paar hatte sich im Oktober vergangenen Jahres getrennt – zuletzt schien Llambi nun in Freundin Rebecca Rosenschon seine neue große Liebe gefunden zu haben. Vor Kurzem musste der Ex-Profitänzer jedoch die Trennung von der PR-Managerin bestätigen. Über eine mögliche Rückkehr zu Ilona schweigt er unterdessen nach wie vor. Doch nun sollen die beiden knutschend in einer Hotellobby gesehen worden sein!

Wie Bild berichtet, soll Herr Llambi dabei gesichtet worden sein, wie er seiner Noch-Frau Ilona ein Küsschen gibt. Diese verdächtige Aufnahme soll am vergangenen Freitag vor der "Let's Dance"-Aufzeichnung im Savoy Hotel in Köln gemacht worden sein – dem Hotel, in dem die Tänzer, Promis und die Jury übernachten. Was hinter der Momentaufnahme steckt, ist bisher nicht bekannt. Es scheint jedoch, als fühle sich Llambi in der Gegenwart seiner Ilona sehr wohl!

Auch ein kleines Detail an der Hand des Juroren hatte die Spekulationen über eine mögliche Reunion zuletzt angefeuert: Seit zwei "Let's Dance"-Folgen trägt der 54-Jährige wieder seinen glänzenden Ehering am Finger. Ob sich das Paar tatsächlich versöhnt hat? Was meint ihr? Stimmt ab!

Getty Images Jorge Gonzalez und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ilona und Joachim Llambi beim Escada Flagship Store Opening

Anzeige

Getty Images Ilona und Joachim Llambi beim Deutschen Fernsehpreis 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de