Heiko (19) und Roman Lochmann (19) haben endlich die Karten offen auf den Tisch gelegt! Am Samstagnachmittag bestätigten die Zwillinge, dass sie ab Herbst nicht mehr als Die Lochis auftreten werden. Damit beenden sie nicht nur die Erfolgsgeschichte ihrer Band, sondern stampfen auch ihren gleichnamigen YouTube-Kanal ein. Der Grund: Die Brüder hätten sich einfach weiterentwickelt und möchten ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. In einem Interview enthüllten die beiden außerdem: Heiko und Roman denken schon lange über diesen Schritt nach – sie haben sich nur nicht getraut, es auszusprechen!

Mit Bild sprachen die 19-Jährigen jetzt zum ersten Mal über die folgenschwere Entscheidung, Die Lochis hinter sich zu lassen. Das Thema beschäftigte die Jungs nämlich schon viel länger als angenommen! "Der Elefant steht schon seit längerer Zeit im Raum. Aber keiner wollte sich so ganz trauen, das auszusprechen", gestand Roman. "Es gab einmal einen Punkt, da fiel dieses Thema und da waren wir beide auch im Raum. Daraufhin haben wir auch gemerkt, dass wir da denselben Gedanken haben und wir mal darüber reden sollten." Schnell seien sich Heiko und Roman dann aber einig geworden, dass das Lochi-Aus die einzig richtige Option für sie sei.

Die Fans reagierten wenige Minuten nach dem Upload ihres Statement-Videos auf YouTube fassungslos und geschockt. Viele machen sich Sorgen, die Jungs würden nach ihrer Abschiedstour nicht mehr gemeinsam Musik machen. Da konnte Heiko aber schon jetzt Entwarnung geben: "Gerade, wenn es um die Musik geht, werden wir auch in Zukunft noch weiter zusammenarbeiten. Ich meine, wir sind Zwillinge. Wir sind seit Tag eins ein Team", erklärte er. Von einer klassischen Trennung könne man in ihrem Fall außerdem nicht sprechen, schließlich wollen sie in erster Linie von dem Lochi-Stempel Abstand nehmen.

Matthias Nareyek / Getty Images Heiko und Roman Lochmann bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige

Getty Images Heiko und Roman Lochmann bei einem Auftritt in Berlin 2016

Anzeige

WENN Roman und Heiko Lochmann bei The Dome

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de