Gibt es bald Nachwuchs bei diesem Berlin - Tag & Nacht-Paar? Anfang des Jahres ließen Nathalie Bleicher-Woth (22) und ihre Serien-Kollegin Saskia Beecks die Liebes-Bombe platzen: Die beiden TV-Stars führen eine Beziehung miteinander! Nach ihrem Outing teilen die Turteltauben nun zahlreiche verkuschelte Pics mit ihren Followern im Netz – stellen sich sogar den Fragen der Fans. Und die wollen wissen, ob bei Nathalie und Saskia vielleicht schon ganz bald der Klapperstorch kommt?

"Klar wollen wir natürlich irgendwann ein Baby, aber dieses Jahr noch nicht", verriet die Kim-Darstellerin in ihrem YouTube-Video. Ihre Partnerin Saskia sei schon Feuer und Flamme, was das Nachwuchs-Thema anbelangt, Nathalie hält sich lieber noch etwas zurück: "Also Saskia würde das jetzt schon wollen, sie ist auch schon etwas älter als ich. Aber ich sag immer, am liebsten so mit 25 Jahren."

Auch zu Beginn ihrer Beziehung war die Alina-Darstellerin die Initiatorin: "Ich hab sie einfach geküsst. Am Set. Ich habe sie mir einfach geschnappt und dachte mit: Jetzt oder nie", offenbarte die Brünette im RTL II-Interview.

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Instagram / saskiabeecks67 Saskia Beecks, deutsche Schauspielerin

