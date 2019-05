Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte über das angebliche Liebesleben von Tennis-Legende Boris Becker (51)! Bereits im März soll der ehemalige Sportprofi mit dem Model Layla Powell in London gesichtet worden sein. Boris selbst hat die Liebesspekulationen bislang jedoch verneint und betont, dass er Single sei. Auch seine Ex-Frau Lilly Becker (42) hatte in einem Interview zuletzt erklärt, nichts über eine neue Frau im Leben ihres Verflossenen zu wissen. Jetzt hat das Model aber doch ein paar Details über die angebliche Flamme des Wimbledon-Siegers verraten!

Nach Angaben der Bild soll es sich bei Boris' Neuer tatsächlich um Layla handeln. Lilly sei ihr sogar schon begegnet: "Ich kenne sie, sie ist nett. London ist auf gewisse Weise sehr klein. Wir haben alle dieselben Freunde", verriet die 42-Jährige gegenüber der Zeitung. Doch wie würde sie es finden, wenn ihr Ex-Mann so kurz nach ihrer Trennung tatsächlich schon wieder in Flirtlaune wäre? "Boris hatte nie ein Problem, irgendwelche Girls zu bekommen. Wenn es nicht Layla ist, ist es Petra oder Beyoncé und dann kommt die Nächste. Hauptsache er ist happy, dann ist alles gut", offenbarte die Niederländerin weiter.

Ob sich der Beziehungsstatus des vierfachen Vaters tatsächlich geändert hat, ist nicht bekannt. Medienberichte über ein angebliches Treffen von Boris und Layla lassen allerdings Raum für Spekulationen: Demnach soll er mit der 31-Jährigen in einem Nobel-Restaurant in London gesichtet worden sein. Anschließend sollen die beiden zum Apartment des Ex-Sportlers gefahren sein – und hätten es erst am darauffolgenden Tag wieder verlassen.

Bieber, Tamara Lilly Becker, 2019 in Berlin

Getty Images Boris Becker beim Deutschen Kosmetikpreis in Düsseldorf 2019

Instagram / laylaypowell Layla Powell, Model

