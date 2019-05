Das war ein wirklich trauriger Moment! P. Diddy (49) reagierte sehr emotional, als er über seine ehemalige Lebenspartnerin Kim Porter (✝47) sprach – unter Tränen erinnerte er sich in einem Interview an ihr gemeinsames Leben. Das Model war im November 2018 infolge einer Lungenentzündung in ihrem Haus in Los Angeles verstorben. Neben den drei gemeinsamen Kindern war es besonders für Sean “Diddy” Combs ein Schock, da er auch nach der Trennung stets ein gutes Verhältnis zu ihr hatte.

Während eines Interviews mit dem Essence-Magazin sprach Diddy mit seinem guten Freund Dream Hampton über den Tod von Kim. Auch darüber, wie sich danach alles verändert habe. Der Mitschnitt aus dem Interview wurde als Teil des "Yes Girl"-Podcasts veröffentlicht. Darauf ist auch zu hören, wie der Musikmogul in Tränen ausbrach, als er über den bevorstehenden Muttertag nachdachte.

Diddy sagte, er und seine Kinder werden Kim am Muttertag gedenken, aber es werde immer noch weh tun, weil er ihren Tod noch nicht überwunden habe, so der Musiker. Diddy gab zu, dass die Trauer einige Zeit in Anspruch nehmen werde, falls er überhaupt jemals komplett darüber hinwegkommen wird.

Getty Images Kim Porter und P. Diddy bei den Academy Awards 2005 in Hollywood

Instagram / diddy P. Diddy mit seinen Töchtern D'Lila Star und Jessie James

Getty Images P. Diddy im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de