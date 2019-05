Er war einer der Stars von Beverly Hills, 90210. In diesem Jahr feiert die Kultserie ihr Comeback, fast alle Schauspieler schlüpfen wieder in ihre einstigen Rollen. Doch Frauenschwarm Luke Perry (✝52) wird fehlen, er verstarb im März dieses Jahres. Nun verriet Gabrielle Carteris, die auch in der Neuauflage in die Rolle der Andrea Zuckerman schlüpfen wird, man werde Lukes Tod respektvoll behandeln.

Im Gespräch mit US Magazine erklärt die Schauspielerin: "Wir wollen den Erfolg der Show nicht auf seinem Tod aufbauen. Wir werden es sicher erwähnen, aber wir wollen den Tod nicht nutzen, um die Serie erfolgreich zu machen. Wir werden es also in einer sehr respektvollen Weise tun." Außerdem ist sich Gabrielle sicher, dass auch Luke selbst nicht gewollt hätte, dass man "einen posthumen Scheinwerfer auf ihn oder seinen Charakter werfen würde."

Im Februar 2019 wurde bekannt, dass der Fernsehsender Fox eine sechsteilige Fortsetzung der erfolgreichen Serie geplant habe. Unter dem Titel BH90210 wird diese im August 2019 ausgestrahlt werden.

Instagram / gabriellecarteris Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Luke Perry im Juli 2018 in San Diego

Wiese/face to face Der "Beverly Hills, 90210"-Cast

