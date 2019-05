Der Let's Dance-Gruppentanz von "Team Llambi" hatte es in sich! Nicht nur, weil Juror Joachim Llambi (54) höchstselbst zum Song "Y.M.C.A" das Tanzbein schwang – auch die Outfits der Promis waren einfach extrem heiß. Vor allem Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) zog in ihrem tief ausgeschnittenen Polizistinnen-Kostüm alle Augen auf sich. Im Promiflash-Interview plauderte die Reality-Darstellerin über ihren Mega-Ausschnitt und ihr Mitspracherecht bei der Outfitwahl!

Als Promiflash Evelyn auf ihr gewagtes Dekolleté ansprach, blickte sie zunächst an sich herunter, um dann zu versichern, dass nichts an ihrem Outfit verrutscht sei. Sie habe noch nie eine Beauty-OP machen lassen – deshalb würde es "halt ein wenig schwabbeln", so Evelyn. "Aber ich steh' halt zu dem Schwabbel. Sagen wir mal so, würde was verrutschen, wäre es nicht so schlimm, außer man würde die Brustwarzen sehen. Das würde zu weit gehen. Aber so war alles abgedeckt", erklärte die 30-Jährige ihre Sicht auf das sexy Outfit.

An der Kostümauswahl war Evelyn mit beteiligt. Das habe sie sehr zu schätzen gewusst. "Man muss sich ja auch wohlfühlen in seiner Haut. Und ich habe mit Schminke die Brust noch fünf Nummern größer gemacht", verriet die Blondine gegenüber Promiflash und ergänzte: "Es gibt Tricks."

Instagram / evelyn_burdecki Sabrina Mockenhaupt, Oliver Pocher und Evelyn Burdecki im Mai 2019

Getty Images Das "Team Joachim Llambi" in der siebten "Let’s Dance"-Folge im Mai 2019

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der siebten "Let’s Dance"-Folge im Mai 2019

