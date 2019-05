Am Muttertag gibt es viele strahlende Gesichter! Denn wie immer am zweiten Sonntag im Mai zelebrierten die Mamas gestern ihren Ehrentag und genossen die gemeinsame Zeit mit ihrem Nachwuchs. Diese Tradition scheint auch im Hause Hummels von großer Bedeutung zu sein: Cathy (31) feierte den Muttertag mit Söhnchen Ludwig (1) gestern bereits zum zweiten Mal. Bei dieser Gelegenheit ließ Cathy ihre Fans an ihren Gedanken zu ihrem besonderen Tag teilhaben – mit einem zuckersüßen Posting!

Auf Instagram veröffentlichte die Ehefrau von Mats Hummels (30) zum Muttertag einen Schnappschuss, auf dem sie ihr Söhnchen Ludwig umarmt. "Das Wertvollste in meinem Leben bist du", machte sie ihrem Spross in der Bildunterschrift eine ultra-süße Liebeserklärung. Gleichzeitig richtete sich die 31-Jährige auch an jede einzelne Mom unter ihren Followern: "Die Liebe für sein eigenes Kind ist unbeschreiblich! Mamis: Schätzt die größte Liebe, die euch jemals begegnet ist", lauteten die emotionalen Worte der Designerin.

Treue Fans der Familie Hummels wissen: Cathy und Mats veröffentlichen im Netz zwar immer mal wieder Schnappschüsse aus dem Familienleben, achten dabei allerdings stets darauf, das Gesicht ihres Wonneproppens zu verdecken. Von diesem Prinzip wich Cathy auch bei ihrem Muttertags-Posting nicht ab: Auf dem geteilten Bild verdeckt ein rotes Herzchen Ludwigs Antlitz.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Mai 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016 in Bordeaux

