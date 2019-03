Da hat sich der Klick doch mal gelohnt! Vor wenigen Tagen veröffentlichte Cathy Hummels (31) einen Schnappschuss, der ihren Fußballer-Gatten Mats (30) in ungewohnt schicker Aufmachung und mit Anzug zeigt. Bei genauerem Hinsehen hielt das Posting allerdings noch eine weitere Überraschung bereit: Beim Klick auf das bekannte Bild erschien ein zweiter Schnappschuss – und dieser war sogar noch ein Stückchen seltener als der erste!

Auf dem zweiten Foto, das die Designerin mit ihren Instagram-Followern teilte, kuscheln Mats und Cathy mit Söhnchen Ludwig. "Wer ist der süßeste Fotocrasher der Welt?", fragte die stolze Mama in der Bildunterschrift. Eine eindeutige Antwort darauf lieferten ihre Fans in der Kommentarspalte: Der kleine Wonneproppen in der Mitte des Bildes natürlich!

Normalerweise halten sich Mats und Cathy Hummels mit Fotos von ihrem Söhnchen Ludwig zurück, zeigen ihn nicht in der Öffentlichkeit. Mit dem versteckten Bild dürfte Cathy demnach definitiv eine Fan-Überraschung gelungen sein!

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

