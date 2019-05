Hat Reese Witherspoon (43) ein krasses Umstyling gewagt? Die Schauspiel-Beauty ist neben ihrem strahlenden Lächeln vor allem für ihre blonden Haare berühmt. Sogar eine ihrer bekanntesten Rollen – das Model Elle Woods aus der erfolgreichen Filmreihe "Natürlich blond" – stützt sich auf ihre Frisur. Doch nun sind aktuelle Fotos aufgetaucht, die ihre Fans in überraschtes Staunen versetzen dürften: Reese hat sich ihre Mähne offenbar braun gefärbt!

Einige Paparazzi lichteten die 43-Jährige jetzt in den Straßen New Yorks ab – als Brünette ist Reese fast nicht wiederzuerkennen! Doch ihre Bewunderer dürfen aufatmen: Die Schnappschüsse entstanden an einem TV-Set: Die "Eiskalte Engel"-Darstellerin hat sich die Typveränderung wohl nur für ihre Rolle in der neuen Web-Serie "The Morning Show" verpassen lassen.

Das Comedy-Format soll Ende des Jahres in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt werden. Mit von der Partie sind übrigens auch Reeses Schauspiel-Kollegin Jennifer Aniston (50) und Komiker Steve Carell (56). Habt ihr gedacht, dass Reese sich wirklich dauerhaft als Brünette versuchen wollte? Stimmt ab!

LRNYC / MEGA Reese Witherspoon in New York, Mai 2019

LRNYC / MEGA Reese Witherspoon in New York, Mai 2019

STB / MEGA Reese Witherspoon, Schauspielerin

