Dieser Auftritt ging unter die Haut! Hollywood-Star Selma Blair (46) leidet an Multipler Sklerose, kurz MS. Nun wurde die Schauspielerin auf einem Event für ihren offenen Umgang mit der Erkrankung geehrt und sorgte mit ihrem Auftritt für einen wahren Gänsehaut- Moment: Die US-Amerikanerin, die auf einen Gehstock angewiesen ist, erschien nämlich in Begleitung einer ganz besonderen Person – mit dabei war ihr siebenjähriger Sohn Arthur Saint Bleick (7)!

Die Schauspielerin war zu der jährlich in Los Angeles stattfindenden "Race to Erase MS"-Gala eingeladen, die von den Veranstaltern ins Leben gerufen wurde, um auf die Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. In Selmas Rede, die nun auch auf YouTube zu sehen ist, sprach die 46-Jährige auch über ihre Familie: "Ich muss gestehen, ich habe Angst zu stürzen. Aber ich habe die besten Sturz-Auffänger der Welt." Daraufhin nahm sie ihren kleinen Sohn in den Arm und das Publikum reagierte mit tosendem Applaus. Zu guter Letzt verriet sie noch, was sie sich für die Zukunft wünscht: "Mein Traum ist, dass ich eine gute Mutter sein kann, solange dieses Kind mich haben will."

Trotz ihrer unheilbaren Krankheit scheint die Darstellerin ihren Humor nicht verloren zu haben: Erst vor wenigen Wochen witzelte sie über die motorischen Einschränkungen, die sie im täglichen Leben zu bewältigen hat – und postete einen Clip, in dem zu sehen ist wie sie versucht, sich selbst zu schminken. In dem Video scherzte Selma: "Also, MS-Leute: Großer Pinsel, Bronzer – fertig!"

Getty Images Selma Blair und ihr Sohn Arthur Saint Bleick auf der "Race to Erase MS"-Gala

Getty Images Selma Blair, Schauspielerin

Getty Images Selma Blair auf der Vanity Fair Oscar Party

