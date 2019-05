Musiker Bill Kaulitz (29) ist unter die Designer gegangen! Diese Tatsache kommt für eingefleischte Germany's next Topmodel-Fans wenig überraschend. Denn Bill war in der diesjährigen Staffel Gast-Juror neben Model-Mama Heidi Klum (45) und suchte in der Show ein Gesicht für die Kampagne seines Modelabels "Magdeburg-Los Angeles". Dabei wurden auch schon ein paar stylishe Klamotten des Tokio Hotel-Sängers gezeigt. Jetzt beschreibt Bill, was seine Kollektion von anderen unterscheidet!

Im Interview mit InStyle verrät der 29-Jährige, dass die Teile seiner neuen Kollektion bunter und gewagter als frühere Kreationen von ihm seien – mit viel Neon und Glitzer. "Ganz wichtig: Es ist alles Unisex. Jedes Fashion-Piece gibt es in den Größen von XS bis XL, sodass alle alles tragen können. Das ist mir extrem wichtig", erklärt der Modeschöpfer. Er habe sich früher immer Teile aus der Damenabteilung in größeren Größen gekauft und diese umgenäht. Die modische Unterteilung in Frauen und Männer habe er schon immer "total doof" gefunden.

Wenn es um coole Street-Style-Looks geht, gerät Bill schließlich richtig ins Schwärmen: "Es gibt so viele tolle Frauen, die sich Männerteile anziehen und die cool stylen. Gerade Hoodies und Shirts, der Übergang ist da ja sehr fluid." Ein echtes No-Go sind für Bill hingegen Girly-Shirts. Die findet er einfach "altmodisch".

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz im Mai 2019 in Italien

Instagram / billkaulitz Kleidungsstücke des Labels "Magdeburg - Los Angeles" von Bill Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im April 2019

