Bald läuten die Hochzeitsglocken! Vor drei Monaten wurde bekannt, dass sich Schauspielerin Jennifer Lawrence (28) mit ihrem Freund, dem Galeristen Cooke Maroney, verlobt hat – und das nach nur einem halben Jahr Beziehung! Der Sprecher der X-Men-Darstellerin hatte die schöne Neuigkeit im Februar bestätigt. Nun haben die Eheleute in spe einen großen Schritt auf ihre Hochzeit zugemacht: Jennifer und Cooke schmissen eine große Verlobungsparty!

Wie People berichtete soll die XXL-Sause am Sonntag in New York im Kreise von Familie und Freunden stattgefunden haben. Besonderes Highlight der Party: JLaw und ihr Verlobter präsentierten sich bereits im Hochzeitslook! Cooke trug einen klassischen, blauen Anzug und wählte dazu eine graue Krawatte und braune Lederschuhe. Die 28-Jährige erschien in einem langärmligen, cremefarbenen Seidenkleid und trug dazu eine verspielte Hochsteckfrisur – mit diesem romantischen Look hätte die Oscar-Preisträgerin auch ohne Probleme vor den Altar treten können.

Vor wenigen Monaten erklärte ein Insider dem Magazin, warum Jennifer und Cooke wie für einander geschaffen seien: "Er ist ein toller Typ! Er ist klug und witzig und er sorgt dafür, dass sie auf dem Boden bleibt." Er behandle sie nicht wie einen Promi – diesen Fehler hätten seine Vorgänger begangen.

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New York im Februar 2019

Monica Schipper/Getty Images for The Wing Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

