Denise Richards (48) und ihr Ehemann Aaron Phypers rücken noch ein Stückchen enger zusammen. Erst vor wenigen einigen Monaten haben die beiden im engsten Freundeskreis den Bund fürs Leben geschlossen. Denise brachte drei Kinder mit in die Beziehung: Ihre Töchter Sam und Lola, die aus ihrer ersten Ehe mit Two and a half Men-Star Charlie Sheen (53) stammen, und Tochter Eloise, die sie 2011 alleine adoptiert hatte. Nun will Aaron Tochter Eloise ebenfalls adoptieren!

Und diese Neuigkeiten sorgen bei der Dreifach-Mama für einen wahren Glücksrausch! Denise hat die erfreulichen News zur geplanten Adoption bei The Talk auf CBS bekannt gegeben – in der Show verkündete Denise zudem voller Freude, wie wundervoll Aaron als Vater sei: "Er geht einfach wundervoll mit meinen Töchtern um und wird meine Jüngste adoptieren."

Im Februar hatte Denise im Interview mit People berichtet, dass Eloise aufgrund einer verzögerten Entwicklung spezielle Bedürfnisse habe. Sie leide unter einer Chromosomen-Störung und die Schauspielerin selbst müsse als Mutter jeden Tag ein Stückchen mehr dazulernen.

Instagram / deniserichards Denise Richards Tochter Eloise und Aaron Phypers

Instagram / deniserichards Denise Richards Tochter Eloise und Ehemann Aaron Phypers

Getty Images Denise Richards im September 2018

