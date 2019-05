Bei Lilly Becker (42) kommt der Spaß auch als Single nicht zu kurz! Vor einem Jahr gaben Tennis-Legende Boris Becker (51) und das Model ihr Ehe-Aus bekannt. Während der ehemalige Sportler bereits mit dem Model Layla Powell in London gesichtet wurde, hat sich Lilly bislang ohne männliche Begleitung gezeigt. Das bedeutet aber nicht, dass die Schönheit nicht auf ihre Flirt-Kosten käme – besonders via Social Media!

Für einen Flirt sei Lilly immer zu haben, wie sie im RTL-Interview lachend offenbart: "Ich habe viel Spaß auf Instagram. Viele Leute schicken mir eine DM, das steht für 'Direct Message', und damit habe ich viel Spaß." Im Moment habe die TV-Persönlichkeit keinen Freund. "Dreizehn Jahre mit demselben Mann, ein Kind und neun Jahre verheiratet, das ist lang. Und jetzt ist es auch gut, dass ich meine eigene Zeit für mich habe", berichtet die Niederländerin.

Und diese Zeit für sich genießt Lilly in vollen Zügen! Mit ihrer BFF Shermine Shahrivar (36) und einer weiteren Freundin urlaubte die Schönheit im April in Miami. Im Anschluss ging es für die Beauty in das Ferienhaus ihrer Freundin Cathy Hummels (31) nach Kroatien. Dort gönnte sich die Yoga-Liebhaberin zusammen mit Sängerin Sarah Lombardi (26) und der Gastgeberin ein paar entspannte Tage.

36379597 Lilly Becker im Mai 2019 im Alexa in Berlin

Anzeige

Splash News Shermine Shahrivar und Lilly Becker im April 2019 in Miami

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Mai 2019 in Wimbledon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de