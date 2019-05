Es ist ein Geschenk der ganz besonderen Art! Harry Shaw liebt die Formel 1 und ist ein Riesen-Fan von Rennfahrer Lewis Hamilton (34). Wenige Tage vor dem Großen Preis von Spanien wünschte der an Knochenkrebs leidende Junge seinem Idol via Instagram viel Glück für das Rennen. Lewis rührte diese Nachricht so sehr, dass er sich bei seinem Fan bedanken wollte: Er überraschte den Fünfjährigen mit einem echten Rennauto vor der Haustür.

Vor seinem Rennen reagierte Lewis sichtlich gerührt auf die süßen Worte des Jungen und schrieb auf Instagram: "Harry, du weißt gar nicht, wie viel mir deine Nachricht bedeutet, Kumpel. Du bist heute meine Inspiration und ich will dich stolz machen." Und genau das tat der 34-Jährige – er fuhr in Barcelona als Erster durchs Ziel und holte sich damit die WM-Führung zurück. Seinem kleinen Glücksbringer schenkte der Sportler daraufhin zum Dank eine exakte Nachbildung seines Silberpfeils sowie die gewonnene Trophäe aus Spanien.

Dass dann plötzlich ein Rennwagen vor seiner Haustür stand, konnte Harry erst gar nicht glauben: "Er hat seinen Vater angeschaut und dachte, es ist ein Zaubertrick, den wir da gerade aufführen", berichtete seine Mutter Charlotte und betonte weiterhin: "Die ganze Aktion hat einen sehr kranken Jungen wirklich sehr glücklich gemacht." Es war nicht das erste Mal, dass der Formel-1-Star seinen Anhängern einen unvergesslichen Moment bescherte: Erst vor wenigen Monaten nahm er einen schwer kranken Jungen spontan mit in die Team-Garage.

