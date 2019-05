Chris Pratt (39) scheint ein echter Glückspilz zu sein! Der Schauspieler ist nicht nur mit Katherine Schwarzenegger (29) verlobt und steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen: Es scheint auch kein böses Blut in seiner Familie zu fließen. Seine Herzdame und seine Ex-Frau Anna Faris (42) scheinen sich bestens zu verstehen! Neben Chris haben die beiden Promi-Ladys nämlich noch eine andere Gemeinsamkeit: einen Podcast. Genau aus diesem Grund schwärmte Katherine jetzt von Anna.

Katherine hat kürzlich erst ihren eigenen Podcast The Dog That Changed Me ins Rollen gebracht. In dem plauderte die Autorin nun auch über Annas Audioshow. Wer hier allerdings böse Worte erwartet, irrt sich: "Anna hat einen unglaublich erfolgreichen Podcast. Ich bewundere die ganze Arbeit wirklich, die sie geleistet hat und sie ist definitiv eine Expertin darin." Von ihr zu lernen sei "ein weiteres großartiges Geschenk". Sie habe viele tolle Menschen in ihrem Leben, durch die sie in jedem Bereich etwas dazu lernen könne. "Sie ist definitiv jemand, zu dem ich in der Podcast-Welt aufschaue", erklärte Katherine.

Auch für Anna scheint die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes ein Geschenk für ihre Familie zu sein. Kurz nach der Verlobung sagte die Schauspielerin im Divorce Sucks!-Podcast: "Ich freue mich so für sie. Ich wusste, dass das passieren wird und ich liebe sie und ich liebe ihn und ich bin so glücklich, dass sie sich gefunden haben."

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame", 2019

Getty Images Schauspielerin Anna Faris im April 2017

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Autorin

