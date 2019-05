Wann gibt es neue Musik von Jamie-Lee Kriewitz (21)? Vor drei Jahren nahm die The Voice of Germany-Gewinnerin am Eurovision Song Contest teil und belegte damals mit ihrem Song "Ghost" den letzten Platz. Privat lief es dagegen besser für die Musikerin: Im April 2017 bestätigte sie ihre Beziehung mit dem Musiker Fabian Riaz, mit dem sie inzwischen sogar verlobt ist. Doch Jamie-Lee bereitet aktuell nicht nur ihre Hochzeit vor – auch beruflich will die "Wild One"-Interpretin wieder voll durchstarten!

Im Promiflash-Interview sprach Jamie-Lee nun über ihre Zukunftspläne: "Tatsächlich sind wir beide momentan dabei, die Hochzeit zu planen. Wir wollen aber erst nächstes Jahr heiraten, denn dieses Jahr wird das nichts mehr – ist zu stressig." Ansonsten sei sie gerade dabei, an einem neuen Album zu schreiben. "Ich hoffe – nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Jahr noch etwas von mir herauskommen wird", zeigte sie sich optimistisch.

Dieses Jahr wird das Duo S!sters für Deutschland beim ESC an den Start gehen. Wie schätzt Jamie-Lee die Chancen ihrer beiden Nachfolgerinnen ein? "Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich kann es ja wirklich null einschätzen, was passieren wird und ich hoffe einfach, dass sie es sehr weit schaffen werden." Sie habe sich die anderen Lieder nicht angehört und kenne nur den Song von S!sters. Ihrer Meinung nach sei dieser zwar perfekt für den Gesangswettbewerb – aber: "Letztendlich kommt es darauf an, wie gut ihr Auftritt rüber kommt, wie gut sie singen werden, wie sie sich vorbereiten, aber große Sorgen mache ich mir da nicht", erklärte sie weiter.

Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Jamie-Lee Kriewitz beim Finale des Eurovision Song Contests 2016

Instagram / jamielee_kriewitz Fabian Riaz und Jamie-Lee Kriewitz am Valentinstag

Getty Images Carlotta Truman und Laura Kästel als S!isters auf dem roten Teppich des ESC in Tel Aviv

