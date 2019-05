Heute ging es bei Germany's next Topmodel um alles oder nichts. Nach 15 Wochen traf Heidi Klum (45) endlich die Entscheidung, auf die die Fans schon so lange warten: Welches Nachwuchsmodel schafft es ins Finale und für welches Girl ist die spannende Reise kurz vor dem großen Showdown in Düsseldorf zu Ende? Während die Ladys beim Cover-Shooting für das Magazin Harper’s Bazaar zunächst mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatten, gaben sie am Ende doch noch richtig Vollgas. Der Einsatz hat sich zumindest für drei Mädels gelohnt: Das sind die glücklichen GNTM-Finalistinnen 2019!

Die erste, die ins Finale einzog, war die selbstbewusste Vanessa. Sie war die glückliche Kandidatin, die nach dem Entscheidungs-Walk sofort von Heidi eine Runde weitergeschickt wurde. Die nächste, die sich über ein Foto der 45-Jährigen freuen durfte, war Powerfrau Simone: Sie bekam von Heidi und Gastjurorin Kerstin Schneider nach ihrer letzten Laufsteg-Performance sogar Applaus und zahlreiche Komplimente – und das, obwohl in Simis Augen das Cover-Shoot eine kleine Katastrophe war. Die dritte Finalistin hatte selbst die Chefjurorin zu Beginn der Staffel nicht auf dem Schirm: Cäcilia war zunächst unscheinbar – Heidi gestand sogar, dass sie die 18-Jährige lange nicht für das Finale in Betracht gezogen hatte. Doch die Freiburgerin konnte das Blatt wenden!

Der letzte Final-Platz ging schlussendlich an Sayana, die in dieser Woche überraschenderweise ziemlich mit ihrer Aufregung zu kämpfen hatte. Auch das Fotoshooting für das Sieger-Cover lief anfänglich nicht ganz rund – kein Wunder, dass das Model mit indischen Wurzeln kurz vor der wichtigsten Verkündung der gesamten Staffel in Tränen ausbrach. Aber auch für sie hat es am Ende gereicht! Damit ist auch klar, wer so kurz vor der Liveshow am kommenden Donnerstag seine Koffer packen muss: Alicija-Laureen ging leider bei der Entscheidung leer aus.

Doch nach dem Ende der Drehzeit schockte Vanessa dann mit einem erstaunlichen Entschluss. "Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. [...] Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit bei 'Germany’s next Topmodel'. [...] Ich drücke natürlich allen Mädels im Finale die Daumen", hieß es in der Video-Botschaft des Rotschopfs direkt nach der Halbfinalfolge. Heidis Kommentar zu dieser Entscheidung: "The Show must go on".

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Instagram / cäcilia.gntm.2019 Cäcilia, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / simone.gntm.2019 Model Simone Hartseil

Instagram / _r.say_ Sayana, Model

Instagram / alicija.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Alicija



