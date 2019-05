In wenigen Monaten wird Maren Gilzer (59) zum zweiten Mal heiraten! Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Egon F. Freiheit (75) wollte sie eigentlich nie mehr vor dem Traualtar treten. Dann lernte die Blondine jedoch Harry Kuhlmann kennen und lieben. Am Tag der Hochzeit möchte die Schauspielerin nun natürlich besonders toll aussehen: Für ihre Traumhochzeit mit ihrem Traummann möchte sie nun ihre angefutterten Pfunde loswerden!

Zehn Kilo habe sie zugenommen, seitdem sie mit Harry zusammen ist, verriet die 59-Jährige im Gespräch mit BZ. Ihr Partner möge ihre weiblichen Rundungen zwar, die Berlinerin fühle sich mit Kleidergröße 42 jedoch unwohl und wolle daher wieder in eine 40 passen. "Normalerweise konnte ich problemlos in Boutiquen einkaufen und habe was zum Anziehen gefunden. Beim letzten Italien-Urlaub war das nicht mehr so einfach", erklärte sie und fügte hinzu: "Außerdem merke ich es an meinen Gelenken."

Deshalb verzichtet die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin bereits seit einem Monat auf Kohlenhydrate, Zucker und Fette – schon fünf Kilo hat sie auf diese Weise verloren. Zwar sei die Diät hart, gestand Maren, aber sie wisse genau, wofür sie kämpfe: "Im Sommer wird geheiratet. Es wird eine große Hochzeit mit vielen Freunden und der Familie. Aber ganz locker", plauderte sie aus.

Splash News Maren Gilzer und Harry Kuhlmann bei der "Glanz und Gloria"-Premiere, 2017

Getty Images Maren Gilzer, Schauspielerin

Splash News Harry Kuhlmann und Maren Gilzer im Oktober 2018

