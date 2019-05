Es könnte das spannendste Abenteuer ihres Lebens werden, aber stehen den S!sters dabei auch Partner beiseite? Das Duo vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel. Seit Wochen sind Laurita Kästel (26) und Carlotta Truman (19) schon in Tel Aviv und bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Zwar geben sich die zwei gegenseitig Halt – doch wie sieht es in der Liebe aus? Haben sie da auch jemanden, von dem sie emotional unterstützt werden?

Für Carlotta sieht es rosig aus: Die 19-Jährige lernte vor rund zwei Jahren ihren Freund Jonas kennen. Beide studieren am Musikcollege und wohnen inzwischen sogar zusammen in einer WG in Hannover. Ob der Schlagzeuger seine Liebste zum ESC begleitet, ist zwar nicht bekannt. Doch erst vor wenigen Tagen postete die leidenschaftliche Punk-Rockerin ein süßes Pärchenfoto auf Instagram. Außerdem sei ihr sein Support sicher, wie Carlotta im Bild-Interview verriet.

Wie es bei Laurita aussieht, ist nicht ganz klar. Bisher hat sich die 26-Jährige jedenfalls noch nicht öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Auf die Frage von Bild, wer ihr vor allem Glück für einen ESC-Sieg wünsche, antwortete sie nur: "Meine Schwester und meine zwei Katzen."

Instagram / carlottatruman S!sters-Mitglied Carlotta Truman und ihr Freund Jonas

Anzeige

Instagram / carlottatruman Jonas und S!sters-Mitglied Carlotta Truman, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / lauritaspinelli Laurita Kästel mit ihren Katzen, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de