Girls-Trip nach New York mit lebenslangen Folgen! Von ihrer Ostküsten-Stippvisite brachten Sängerin Noah Cyrus (19) und ihre Freundin Alexa Gabriel gleich ein paar Souvenirs mit, die unter die Haut gehen. Die beiden schauten im Big Apple bei Star-Tätowierer JonBoy vorbei – und erlagen in dessen Studio der Versuchung! Gleich vier neue Tattoos zieren künftig Noahs Hände und Arme. Die Motive: Liebeserklärungen an ihre Eltern.

Ihre neuen Accessoires präsentierte der Tätowierer jetzt via Instagram: "Mommy" und "Daddy" lauten die beiden Worte, die sich Noah in den Zeige- und Mittelfinger ihrer rechten Hand stechen ließ. Die filigranen Schriftzüge sind seitlich an den beiden Fingern zu lesen. Ein drittes Tattoo, ebenfalls am Finger, zeigt ein – vermutlich chinesisches – Schriftzeichen. Die Bedeutung dieses Motivs ist bisher unbekannt.

Neben den Tattoos für ihren Vater, den Country-Sänger Billy Ray Cyrus (57), und ihre Mutter und Film-Produzentin Leticia "Tish" Cyrus, spendierte sich die 19-Jährige noch ein viertes Tattoo: Es schmückt ihren Arm und ist eine Liebeserklärung an ihren Kumpel, den DJ Diablo! "Danke, dass du in meinem Leben bist. Ich bin so glücklich. Dieses Tattoo ist für dich Diablo, ich liebe dich", schrieb sie zu dem Foto der Körperkunst auf ihrem Instagram-Kanal – einem filigranen Text mit den Worten: "You remind me of the color Blue", zu deutsch: "Du erinnerst mich an die Farbe Blau".

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, April 2019

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, April 2019

Getty Images Billy Ray und Tish Cyrus bei den MTV Video Music Awards 2015

