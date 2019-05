In letzter Zeit hatte Jamie Foxx (51) besonders mit seiner angeblichen Romanze zu Katie Holmes (40) von sich reden gemacht. Auch wenn sie sich zur diesjährigen Met Gala zusammen haben fotografieren lassen: Eine Beziehung bestätigten die beiden Schauspieler bislang nie. Jetzt sorgte der 51-Jährige mit einer ganz anderen Dame an seiner Seite für Aufsehen: In New York zeigte er sich gemeinsam mit seiner schönen Model-Tochter Corinne (25)!

Der stolze Vater holte die 25-Jährige laut Daily Mail während seiner Publicity-Tour für seine TV-Show “Beat Shazam” zur Unterstützung mit an Bord. Seit 2018 teilt sich das Vater-Tochter-Gespann die Moderation der Sendung. Zu einem Auftritt in den SiriusXM Studios erschien der Hollywood-Star in einem lockeren Trainingsanzug und weißen Sneakern. Corinne stahl ihrem berühmten Papa eindeutig die Schau: Das Model, das ebenso wie Jamie als Schauspielerin arbeitet, verzauberte in einem Kleid mit Gepardenmuster und einem Paar hoher schwarzer Stiefel. Ihr dunkles Haar trug die Beauty lässig gewellt über der Schulter.

Gleiches Spiel am Abend: Zwar machte sich Jamie auf den Weg zu Talkmaster Jimmy Fallon (44), die Kameras der Paparazzi waren jedoch mindestens genauso oft auf seine Tochter gerichtet. Diesmal hatte die Schönheit ihre Haare zu einem strengen Zopf gebunden. Zum leicht gesteppten Mantel kombinierte sie eine zerrissene Boyfriend-Jeans und schwarze Ankle Booties. Corinne stammt aus Jamies Beziehung mit der 47-jährigen Militärveteranin Connie Kline.

Getty Images Corinne Foxx in Beverly Hills, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx und seine Tochter Corinne bei den iHeartRadio Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de