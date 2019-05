Mit dieser Aktion polarisierte Vanessa Stanat die Fans! Das Halbfinale von Germany's next Topmodel hielt eine ordentliche Überraschung für die Zuschauer bereit. Nachdem Modelmama Heidi Klum (45) der rothaarigen Schönheit in der Folge vom Donnerstagabend das erste Final-Ticket überreicht hatte, wurde im Anschluss an die Sendung eine nachträglich aufgenommene Videobotschaft von Vanessa ausgestrahlt: Darin verkündete die Finalistin überraschend ihren freiwilligen Exit aus der Show! Vanessa ist somit die erste GNTM-Kandidatin, die so kurz vor der Endrunde ausgestiegen ist – und nicht jeder kann diese Entscheidung nachvollziehen.

Unter Vanessas aktuellen Instagram-Beiträgen entbrannte kurz nach Verkündung dieser Nachricht eine hitzige Diskussion. "Du hättest das ruhig früher sagen können und einer anderen deinen Final-Platz überlassen!", ärgerte sich beispielsweise eine Userin – und bezog sich damit vermutlich auf Ex-Kandidatin Alicija-Laureen, die im Halbfinale ihre Koffer packen musste. Auf der anderen Seite gibt es jedoch etliche Fans, die Vanessas Ausstieg verteidigten. "Das ist doch ihre Sache! Sie wird schon ihre Gründe haben und besser jetzt als erst im Finale!", betonte eine Followerin.

Auch die Promiflash-Leser zeigten sich gespalten im Hinblick auf Vanessas unerwarteten Abgang. Gefragt, was sie von Vanessas Schritt halten, gaben 57 Prozent "Finde ich in Ordnung, wenn sie sich damit wohlfühlt, warum nicht" als Antwort an. Knapp 43 Prozent von insgesamt 11.852 Votes fanden: "Totaler Quatsch, sie ist doch so weit gekommen!" Die Abstimmung fiel also beinahe 50:50 aus.

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de