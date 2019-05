Dieses Dokument enthüllt nicht nur den Status von Baby Sussex! Nachdem der neuste Royal-Spross am 6. Mai zur Welt gekommen ist, wurde nun auch seine Geburtsurkunde öffentlich – obwohl seine Eltern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) diese eigentlich zuerst privat halten wollten. Aus dem Schriftstück geht heraus, dass Archie Harrison Mountbatten-Windsor wirklich keinen Royal-Titel erhalten hat. Doch nicht nur sein vollständiger Name wurde auf den Unterlagen deutlich – auch der seiner Eltern. Und die vollständige Bezeichnung der Eheleute dürfte so einige Fans überraschen!

Meghan ist nämlich nicht der erste Vorname der Neu-Mama. Die ehemalige Schauspielerin heißt eigentlich Rachel und wird auf dem Geburtszertifikat als Rachel Meghan, Königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex betitelt. Doch ein Detail sticht bei der Berufsbezeichnung der 37-Jährigen heraus: Obwohl die Beauty eigentlich nur als Herzogin bekannt ist, wird sie in der Berufs-Spalte als Prinzessin des vereinigten Königreiches bezeichnet! Wie auch seine Liebste trägt der Papa von Archie in der Öffentlichkeit seinen Spitznamen – eigentlich heißt Harry nämlich Königliche Hoheit, Henry Charles Albert David, der Herzog von Sussex.

Die Urkunde klärt auch ein weiteres Geheimnis endgültig auf – nämlich ob Meghan ihren Sohn nun in ihrem Zuhause oder doch im Krankenhaus geboren hat: Der kleine Mann kam im angesagten Portland Krankenhaus in London zur Welt, wie endlich offiziell bestätigt wurde.

Getty Images Herzogin Meghan 2018 in Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019 in Oxford

