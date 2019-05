Da zeigt aber jemand, wie gut sie in Form ist! Gerda Lewis (26) hält ihre Follower stets mit Schnappschüssen aus ihrem Privatleben auf dem Laufenden – dabei setzt die ehemalige GNTM-Kandidatin auch immer wieder ihren Körper in Szene. Wie durchtrainiert die Influencerin aktuell ist, stellte sie mit ihrem neuesten Post unter Beweis. Darin legt sie den Fokus auf ihre Körpermitte – und präsentiert eine ausgeprägte Bauch-Muskulatur!

Nach Ansicht der Blondine hat sie für ihren durchtrainierten Oberkörper aber gar nicht so viel getan, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Das ist halt so witzig, weil ich wirklich so selten Bauch trainiere." Aber woher kommen die Muskeln, wenn Gerda dafür in ihren Workouts kaum trainiert? Darauf hatte die 26-Jährige sofort eine passende Antwort parat: "Ich hab echt genetisch bedingt hier schon diese Bauchmuskel-Ansätze – das ist natürlich mega cool."

Doch nicht nur mit seiner Figur sorgte der Social-Media-Star für Aufsehen, auch Gerdas Liebesleben stand in letzter Zeit im Fokus der Öffentlichkeit: Immer wieder gab es Gerüchte darüber, mit wem die Beauty möglicherweise ein Verhältnis haben könnte. Zuletzt wurde gemunkelt, dass zwischen ihr und DSDS-Sieger Davin Herbrüggen mehr als Freundschaft sein könnte. Doch Gerda dementierte die Spekulationen in aller Deutlichkeit.

ActionPress Gerda Lewis auf dem "Deutschen Bloggerpreis"

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Dubai-Urlaub, April 2019

ActionPress Davin Herbrüggen, DSDS-Sieger 2019

