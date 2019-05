Joey Heindle (26) schwebt aktuell hoch oben auf Wolke sieben und will der ganzen Welt sein großes Glück zeigen. Nachdem im Sommer 2018 völlig überraschend seine Ehe mit Justine in die Brüche gegangen war, fand der ehemalige DSDS-Teilnehmer in Ramona Elsener seine neue Liebe. Im einem Interview mit Promiflash hat Joey jetzt ausgeplaudert, warum die beiden so ein harmonisches Pärchen sind!

Promiflash traf die Verliebten vor wenigen Tagen im Heide Park Soltau und hakte nach, wie ihre Beziehung aktuell läuft. "Das passt einfach, wir harmonieren gut zusammen, wir streiten nicht über irgendwelche unnützen Sachen", gab der 26-Jährige zu. Ihm sei vor allem wichtig, dass er mit seiner Ramona entspannt durchs Leben gehen kann. "Ganz ehrlich, so etwas hatte ich noch nie mit einer Frau und für mich ist das etwas ganz Besonderes, jemand an der Seite zu haben, wo es nicht jedes Mal Stress gibt", fuhr der Sänger fort.

Erst im März hatte das Paar seine Beziehung offiziell gemacht. Mit einem niedlichen Knutsch-Selfie bedankte sich der Dschungelkönig von 2013 für den Support seiner Fans: "Wir wollten uns mal ganz herzlich für die ganzen tollen, lieben Nachrichten bedanken. Danke, dass ihr immer so hinter mir steht."

Actionpress/ Gulotta,Francesco Joey Heindle und Ramona Elsener in München, März 2019

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener im April 2019

Facebook / Joey Heindle Ramona Elsener und Joey Heindle

