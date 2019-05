Ist Kim Kardashian (38) eifersüchtig auf Herzogin Meghan (37)? Vor wenigen Tagen sind die Unternehmerin und ihr Ehemann Kanye West (41) zum vierten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn erblickte nur wenige Tage nach der Geburt des kleinen Archie, dem ersten Kind von Meghan und Prinz Harry (34), das Licht der Welt – und genau das ist für Kim ein riesiges Problem. Die 38-Jährige findet nämlich, dass Meghan ihr die ganze Aufmerksamkeit gestohlen hat!

Kim fühle sich von den Sussexes regelrecht in den Schatten gestellt – insbesondere nach der Geburt von Archie, denn diese habe viel mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten, als die von Kims viertem Kind, berichtet das Magazin Closer. Kim sei total "nervös, dass Meghan ihr die Krone als Königin der Prominenten wegschnappen könnte", will ein Insider wissen. Demnach sei es der 38-Jährigen äußerst wichtig, berühmter zu sein als die britische Königsfamilie. Das könnte ihr gelingen, denn Kim setzt alles daran, ihre gesamte Familie so prominent wie möglich zu halten. Und dafür hat sie auch schon den nächsten Plan geschmiedet: Sie will First Lady der Vereinigten Staaten werden.

Ein hochgestecktes Ziel, was jedoch zur Realität werden könnte. Erst vor Kurzem gab Kims Ehemann Kanye bekannt, für das Büro des Weißen Hauses kandidieren zu wollen.

Getty Images Herzogin Meghan, Sohn Archie und Prinz Harry

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im September 2016 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

