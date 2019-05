Kann sie mithilfe von Klein-Archie Sympathiepunkte sammeln? Seit die Liebe von Prinz Harry (34) und seiner Meghan (37) öffentlich wurde, musste sich die heutige Herzogin immer wieder harscher Kritik aussetzen – sei es von ihrer Familie oder auch der Presse. Vor wenigen Tagen ist die ehemalige Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Ihr guter Bekannter George Clooney (58) hat nun nur einen Wunsch: mehr Freundlichkeit gegenüber Meghan!

Im Interview mit The Associated Press erklärte der Hollywood-Star, dass er davon ausgehe, dass die Geburt von Archie den Medienrummel noch intensiver machen würde. Zwar gehöre es zum Leben als Royal dazu, dass die Medien einem folgen, aber der Schauspieler kritisierte die Art der Vorgehensweise, um an Storys zu kommen: "Losgehen, um die Eltern der Leute zu interviewen. Mit solchen Sachen fängt es an, dass es an einen wirklich dunklen Ort geht." Der 58-Jährige stellte daher deutlich klar, was er für Meghan fordere – und das ist mehr Empathie. "Ich denke, die Leute sollten ein bisschen freundlicher sein. Sie ist eine junge Frau, die gerade ein Baby bekommen hat", so George weiter.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Zwillingspapa darüber gescherzt, dass Mini-Royal Archie ihm die Schau stehle – denn beide haben am gleichen Tag Geburtstag. "Das war mein Tag! Ich habe ihn schon mit Orson Welles und Sigmund Freud geteilt", witzelte er im Entertainment Tonight-Interview.

Getty Images Amal und George Clooney 2018 in England

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images George Clooney beim AFI Life Achievement Award 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de