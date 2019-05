Das Finale von Game of Thrones steht kurz bevor! Und einer der Schauspieler, für die die Fantasy-Kultserie den großen Durchbruch bedeutete, ist Kit Harington (32). Als Jon Snow eroberte er nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch das von Drachenmutter Daenerys Targaryen (gespielt von Emilia Clarke, 32). Doch jetzt, wo die Show so gut wie vorbei ist, gestand Kit: Diese Rolle würde er kein zweites Mal spielen!

Das erklärte der 32-Jährige im Interview mit Harper's Bazaar, räumte jedoch ein: "Aber dafür bist du ja Schauspieler, damit du in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfst. Ich will keinen Schritt zurück machen und noch einmal dasselbe tun." Sowohl GoT als auch Jon Snow seien einfach ein furchtbar bedrückendes Thema gewesen. Für die Zukunft wünsche er sich mehr Leichtigkeit. "Also etwas, das unbeschwerter ist, vielleicht sogar ein wenig lustig. Ansonsten weiß ich auch noch nicht so recht", so Kit weiter. Seinen Sinn für Humor hatte der Brite erst im April mit seinem Auftritt bei "Saturday Night Live" bewiesen. Dort zeigte er sich bereits von der Serie distanziert: Die wilden Locken waren kurz geschnitten, der berühmte Jon-Snow-Bart dem Rasierer zum Opfer gefallen.

Einen Wunsch für die Zukunft hat Kit aber: Er hätte gerne seine Nachtwache-Rüstung als Erinnerung. Im Moment sind alle Requisiten verpackt und verstaut. "Ich hoffe, dass ich eines Tage, wenn jeder 'Thrones' schon vergessen hat, mein Kostüm zurückbekomme."

Getty Images Kit Harington

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

