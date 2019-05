Klaudia Giez (22) und Felipe Simon sind total verliebt! Schon seit über einem Jahr sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Fotograf offiziell ein Paar. Wie ernst es zwischen den Turteltauben ist, deutete Klaudia bereits an: Sie plauderte mit Promiflash offen über ihre Vorstellungen eines Heiratsantrags. Auch Felipe gibt jetzt zu, dass er sich keine andere Frau an seiner Seite vorstellen könnte!

"Es klingt ein bisschen kitschig, aber mein Plan ist es, mit ihr zusammen zu bleiben – egal, was wir machen werden", verrät der Brasilianer im Promiflash-Interview. Dabei schaut er seiner Liebsten tief in die Augen und gibt ihr einen Kuss. Die Beziehung zu Klaudia fühle sich einfach ganz natürlich an. Auch ihr junges Alters spiele für ihn überhaupt keine Rolle. Sich schon jetzt Gedanken um ihre gemeinsame Zukunft zu machen, sei für ihn einfach nur richtig.

Ihre Liebe geht inzwischen unter die Haut: Das Pärchen hat sich die Anfangsbuchstaben seiner Vornamen jeweils auf die Innenseite der Unterlippe tätowieren lassen. Auf Instagram präsentierte Klaudia einen Schnappschuss von Felipes kleinem Tintenstich.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Felipe Simon

Action Press / Bieber, Tamara Klaudia Giez und Freund Felipe im April 2019 in Berlin

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez' Partner-Tattoo

