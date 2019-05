Läuft doch etwas zwischen Liam Payne (25) und Rita Ora (28)? Die beiden Sänger feierten im vergangenen Jahr mit dem gemeinsamen "Fifty Shades Freed"-Titelsong "For You" einen Riesen-Erfolg. Schon damals wurde gemunkelt, dass sie sich privat näher gekommen seien. Zwischenzeitlich hat sich Liam von seiner Langzeitfreundin Cheryl Cole (35) getrennt und vor einigen Wochen die angebliche Affäre mit Supermodel Naomi Campbell (48) beendet. Beim Filmfestival in Cannes posierten die Duett-Partner für die Fotografen und wirkten dabei extrem vertraut!

Auf den neuesten Aufnahmen schmiegt sich Rita an ihren Musiker-Kollegen und beide genießen offenbar die Nähe des anderen, wie Mirror berichtet. Die zwei waren am Freitag zu Gast beim jährlichen Filmemacher-Dinner an der Côte d’Azur, das unter anderem von Designer Michael Kors veranstaltet wird. In dessen schwarzer Feder-Robe machte die Beauty an diesem Abend eine tolle Figur. Liam konnte sich mit seinem schwarzen Dreiteiler ebenso sehen lassen.

Ob die Popstars mehr als nur Freundschaft verbindet, wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen. Geküsst haben sich Rita und Liam jedenfalls nicht auf der Veranstaltung in Cannes. Allerdings wurden sie zu Beginn der Woche in London beim Abendessen gesichtet. Anfang Mai hatte der Frauenschwarm noch mit Topmodel Stella Maxwell (29) in einem Berliner Restaurant gespeist.

Getty Images Rita Ora im Mai 2019 in Cannes

Anzeige

Getty Images Liam Payne im April 2019 beim Coachella

Anzeige

Getty Images Stella Maxwell im April 2019 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de