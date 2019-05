Hat Liam Payne (25) sich jetzt das nächste Topmodel geangelt? Vor einigen Wochen soll seine angebliche Affäre mit Laufsteg-Legende Naomi Campbell (48) ein Ende gefunden haben. Wie ein Vertrauter berichtete, hätten sie zwar viel Spaß miteinander gehabt, seien aber nicht füreinander bestimmt gewesen. Anscheinend konzentriert der Musiker sich nun auch schon auf die nächste Promi-Dame – die ebenfalls keine Unbekannte in der Modelbranche ist: Liam wurde beim Turteln mit Victoria's Secret-Engel Stella Maxwell (28) gesichtet!

Das berichtete ein Insider jetzt The Sun. Liam und Stella wurden bei einem gemeinsamen Essen in dem Berliner Restaurant Grill Royal beobachtet, das auch bei vielen anderen Superstars wie Scarlett Johansson (34), Heidi Klum (45) und Tom Hanks (62) sehr beliebt ist. Zwar seien die zwei getrennt angekommen, hätten dann aber am selben Tisch Platz genommen. "Man konnte sehen, dass sie ziemlich in Gedanken verloren waren und auf jeden Fall eine gute Zeit miteinander hatten", schilderte die Quelle.

Stella soll aktuell – genau wie Liam – frisch getrennt und single sein. Die bisexuelle VS-Beauty war zuvor mit Twilight-Hauptdarstellerin Kristen Stewart (29) liiert. Doch die Frauen trennten sich schließlich im vergangenen Dezember. Findet ihr, Liam und Stella würden ein hübsches Paar abgeben? Stimmt ab!

Frazer Harrison/Getty Images Model Stella Maxwell, März 2019

Tristan Fewings/Getty Images Musiker Liam Payne, März 2019

Dia Dipasupil/Getty Images Victoria's Secret-Model Stella Maxwell bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

