Haben sie oder haben sie nicht? Instagram-Model Tammy Hembrow (25) schwärmte bereits von NFL-Superstar Odell Beckham Jr. (26), als dieser Anfang des Monats zu einem Mode-Event nach Los Angeles kam. Es wurde gemunkelt, dass sich die beiden im Dezember letzten Jahres gedatet haben sollen, nachdem Fans bemerkt hatten, dass sie gegenseitig ihre Social-Media-Posts liken. Bisher bestätigte aber keiner von beiden die Romanze. Jetzt packte allerdings YouTuber Mike Majlak über die beiden aus!

Laut der YouTube-Persönlichkeit sei Tammy definitiv mehr als nur eine Freundin des Footballers der Cleveland Browns. Mike sprach im Impaulsive Podcast mit seinem Web-Kollegen Logan Paul (24) über seine Begegnung mit einer gewissen Frau, die die hübsche Influencerin gewesen sein könnte. Er erinnerte sich in dem Gespräch an das Treffen mit “dieser heißen australischen Mutter, in die ich total verknallt bin“, das zum Start der Fashion Nova X Cardi B (26)-Kollektion im Hollywood Palladium stattgefunden habe.

Mike berichtete von einer Situation in einem Nachtklub in Los Angeles, bei der Tammy von Odell angesprochen wurde – sie kannten sich ganz offensichtlich sehr gut, wenn es nach dem 25-Jährigen geht. Danach sei sie mit dem NFL-Star verschwunden und habe Mike einfach stehen lassen. “So läuft es halt! Hier in L.A. regieren die Athleten. Sie sind die Kings”, reagierte Logan auf den Korb, den der YouTuber von Tammy kassierte.

Getty Images Tammy Hembrow, Social-Media-Star

Dia Dipasupil/Getty Images NFL-Star Odell Beckham Jr. bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Fitnessstudio

