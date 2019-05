Diese Nachricht dürfte für Aufregung bei den Fans sorgen: Ellie Goulding (32) spielte mit dem Gedanken, ihre Karriere zu beenden! Nachdem sie ihren ersten BRIT Award gewonnen hatte und ihr Debüt-Album "Lights" 2010 auf Platz eins der englischen Charts geschossen war, stürzte sie paradoxerweise in ein tiefes Loch. Wegen schwerer Angst- und Panikattacken unterbrach sie sogar für zwei Jahre ihre Karriere. Nun offenbarte sie, dass diese deshalb kurz vor dem Aus stand.

In der britischen Fernsehsendung This Morning gestand Ellie, dass sie vor einiger Zeit in Erwägung gezogen hatte, ihre äußerst erfolgreiche Musikkarriere hinter sich zu lassen. "Ich dachte für eine Sekunde: 'Vielleicht kann ich einfach ruhig weggehen'", sagte sie. Doch Gott sei Dank kam es anders: Nach einem zweijährigen Rückzug aus dem Rampenlicht kamen Kreativität und Lebensfreude zurück, sodass sich die Künstlerin wieder dem Schreiben von Songs widmen konnte.

Wie sie 2018 bereits gegenüber Daily Mail erklärte, hat ihr Verlobter Caspar Jopling dabei eine entscheidende Rolle gespielt und ihr eine Menge Kraft gegeben: "Mit ihm zusammen zu sein, hat mir definitiv dabei geholfen, wieder zu meinem alten Selbst zurückzukommen, Gott sei Dank. Ich habe es einfach vermisst zu lieben, was ich mache." Sie habe es zu der Zeit aber einfach nicht mehr geliebt und sei sogar von ihrer eigenen Stimme und ihren Songs genervt gewesen, die sie jede Nacht performen musste.

Getty Images Ellie Goulding bei der Premiere von "Our Planet"

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Anzeige

Getty Images Caspar Jopling und Ellie Goulding bei der royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de