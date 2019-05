Mit dem großen Game of Thrones Finale geht für die Fans und auch die Darsteller eine Ära zuende! In der heutigen Nacht von Sonntag auf Montag erscheint die allerletzte Episode der erfolgreichen Fantasy-Show. Acht Jahre lang stand Schauspielerin Emilia Clarke (32) für ihre Hauptrolle der Drachenmutter Daenerys Targaryen vor der Kamera, die von Folge eins an dabei war. Nun, da das "Game of Thrones"-Ende kurz bevorsteht, nimmt sie in einem rührenden Statement Abschied.

"Während ich versucht habe, die richtigen Worte für diese Botschaft zu finden, wurde ich davon überwältigt, wie viel ich sagen möchte, aber wie klein die Worte im Gegensatz dazu wären, was die Sendung und Dany mir bedeutet haben", drückte die 32-Jährige ihre Gefühle jetzt via Instagram aus. Ihre Rolle der Khaleesi habe ihr gesamtes bisheriges Erwachsenenleben eingenommen – und ebenso ihr Herz. "'Game of Thrones' hat mich als Frau, Schauspielerin und als Menschen geformt", schwärmte die Britin.

Anschließend richtete Emilia noch dankende Wort an ihre Fans: "Ich schulde euch so viel Dank dafür, dass ihr unsere Arbeit immer mitverfolgt habt [...]. Ohne euch hätte es uns nicht gegeben", stellte die Beauty klar und beendete ihren Beitrag mit dem "Game of Thrones"-Insider: "Unsere Wache ist vorbei." Dazu veröffentlichte sie einige Schnappschüsse vom Set, die offenbar zu Beginn der achten Season aufgenommen wurden.

Getty Images Khaleesi-Darstellerin Emilia Clark bei der Premiere zur achten Staffel "Game of Thrones"

WENN Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Instagram / emilia_clarke Der "Game of Thrones"-Cast Staffel acht

