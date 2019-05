Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38) tanzen sich seit einigen Wochen in die Herzen der Let's Dance-Zuschauer! Zusammen legten sie am vergangenen Freitag eine astreine Performance hin und sorgten mit ihrem Tanz im Contemporary-Stil sogar für Standing Ovations – und für Tränen bei Massimo! Doch die vielen Trainingsstunden spiegeln sich nicht nur in den Leistungen der beiden Tänzer wider – auch ihr Gewicht hat sich seit Beginn der Show verändert!

Im Gespräch mit Promiflash offenbarte das Tanzpaar, dass die Extraportion Sport sich deutlich bemerkbar macht: "Wir verlieren unseren Hintern langsam", erklärte Massimo. Selbst seine Hose sei ihm mittlerweile schon zu groß. Und auch Barbara hat nicht nur ihre Ausdauer durch das Tanztraining von bis zu sieben Stunden am Tag verbessern können. "Ich habe sechs Zentimeter an jedem Schenkel verloren, das ist schon erstaunlich", verriet sie im Interview.

Doch nicht nur diese Kandidaten nehmen bei "Let's Dance" ab: Nazan Eckes (43) wog bereits kurz nach Beginn der Staffel fast zwei Kilo weniger. Ihr wurde von ehemaligen Kandidaten und Profi-Sportlern vor allem das richtige Essen ans Herz gelegt. Bereits vor wenigen Wochen schilderte die Moderatorin bei Guten Morgen Deutschland: "Du musst futtern, futtern, futtern, weil sonst kriegst du diesen Energie-Nachschub gar nicht kontrolliert."

Getty Images Massimo Sinató und Barbara Becker bei "Let's Dance"

Getty Images Barbara Becker und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Nazan Eckes bei "Let's Dance"

