Was läuft da wirklich zwischen Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32)? Bereits seit längerer Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte, dass bei den beiden Amors Pfeil offenbar direkt ins Herz getroffen hat. Nach einem vermeintlichen gemeinsamen Frühstück in der vergangenen Woche liefern die Social-Media-Accounts der Ex-Kuppelshow-Stars jetzt erneut verdächtige Hinweise: Beide starteten vor wenigen Stunden vom Frankfurter Flughafen nach Mauritius – verbirgt sich dahinter etwa ein gemeinsamer Liebesurlaub?

Gestern postete die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Foto auf Instagram. Darauf ist sie zu sehen, wie sie am Terminal auf das Boarding ihres Fliegers in Frankfurt wartet. Auffällig: Der einstige Rosenkavalier Sebastian veröffentlichte zeitgleich ein Bild von demselben Flughafen. Beide scheinen demnach dasselbe Ziel zu haben. Auch Angelinas grauer Koffer tauchte kurz in Sebastians Storys auf. Ob das alles tatsächlich nur Zufall ist?

Auch wenn sich die beiden Fitness-Freaks bislang nicht zu den Beziehungs-Spekulationen äußern wollten – virtuell verteilten sie bereits fleißig Herzen und Likes unter den Beiträgen des jeweils anderen. Was denkt ihr, werden Angelina und Sebastian das Versteckspiel bald beenden? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Mai 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Mai 2019

Getty Images Sebastian Pannek im Juli 2018 in Berlin

