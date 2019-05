Das Germany's next Topmodel-Finale steht kurz bevor! In den vergangenen Wochen haben es vier Kandidatinnen geschafft, Heidi Klum (45) von sich zu überzeugen. Doch da Vanessa freiwillig von ihrer Teilnahme zurücktrat, bleiben noch drei Beautys übrig: Sayana, Cäcilia und Simone werden kommenden Donnerstag beim großen Showdown in Düsseldorf um die begehrte Topmodel-Krone kämpfen. Die Modelmama scheint mit ihrer Wahl überaus zufrieden zu sein – denn sie äußert sich jetzt total begeistert zu den drei Finalistinnen!

Auf Instagram postete Heidi am Samstag drei Clips über die GNTM-Zeit der einzelnen Teilnehmerinnen. In den Unterschriften stellte sie außerdem klar, was ihr an den Mädels ganz besonders gefällt: "Schon von der ersten Sekunde an habe ich mich in Sayanas Look verliebt", offenbarte die 45-Jährige über die Inderin. Sie sei wunderschön, ehrgeizig und vor allem habe es eine Persönlichkeit wie sie in diesem TV-Wettbewerb noch nie zuvor gegeben. Von Cäcilia hingegen sei sie anfangs noch nicht überzeugt gewesen – doch das habe sich im Laufe der Show geändert: "Irgendwann hat sie den Schalter umgelegt und ist vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau und Model geworden", verriet Heidi.

Bei der dritten Finalistin, Simone, weiß Heidi, dass sie viel dafür tun musste, um es so weit zu schaffen: "Sie musste sehr viel kämpfen: Gegen ihre vielen, vielen, vielen Ängste und gegen ihre nicht immer netten Konkurrentinnen." Doch die Show-Chefin ist von der Natürlichkeit ihres Schützlings überaus angetan.

Instagram / sayana.gntm.2019 Sayana

Instagram / caecilia.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, "Germany's next Topmodel"-Finalistin 2019

