Was für ein Schockmoment für Hollywood-Star Elle Fanning (21)! Wie viele andere Stars und Sternchen der Filmbranche besucht auch die "Maleficent"-Darstellerin gerade das berühmte Filmfestival in der französischen Kleinstadt Cannes. Doch statt eines magischen Abends unter Kollegen erlebte die 21-Jährige zuletzt einen regelrechten Alptraum: Bei einem Dinner am Montagabend wurde Elle aus heiterem Himmel ohnmächtig – weil ihre edle Abendgarderobe offenbar viel zu eng war!

Da blieb Elle im wahrsten Sinne des Wortes die Puste weg! Laut Variety brach die Blondine während des Chopard Trophee Dinners zusammen und kippte bewusstlos von ihrem Stuhl. Sofort habe sich ihre Schwester Dakota (25), die neben ihr saß, um sie gekümmert. Gemeinsam seien die beiden dann von der Security nach draußen gebracht worden.

Die Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen: Schon wenige Stunde nach dem Zusammenbruch meldete sich Elle auf Instagram zurück und konnte schon wieder über den kleinen Unfall lachen. "Ups, ich hatte heute einen Ohnmachtsanfall in meinem Prada-Ballkleid aus den 50er-Jahren, aber es ist alles gut", beruhigte sie ihre Fans. Dazu ergänzte sie den eindeutigen Hashtag #KleidZuEng – und auch bei einem Blick auf die Fotos von dem Event könnte man tatsächlich den Eindruck bekommen, dass ihre Korsage etwas zu eng saß.

Getty Images Elle Fanning bei dem Trophee Chopard Dinner in Cannes

Getty Images Dakota und Elle Fanning, Schwestern

Getty Images Elle Fanning auf den Filmfestspielen in Cannes 2019

