Laura Müller kann es ihren Kritikern einfach nicht recht machen! Seit Beginn ihrer Beziehung zum 28 Jahre älteren Michael Wendler (46) genießt die Schülerin den Fokus der Öffentlichkeit – und muss seitdem auch immer wieder fiese Kritik einstecken. Auch für ihren neuesten Clip in den sozialen Medien hagelte es erneut böse Kommentare. Der diesmalige Grund für die Hass-Attacke: Lauras Gepose mit ihren vollen Lippen.

Vor wenigen Stunden meldete sich die Brünette bei ihren rund 122.000 Instagram-Followern mit einem neuen Video. Für einen besonders sexy Ausdruck formte die 18-Jährige mit ihren Lippen einen lasziven Schmollmund und zog so ein perfektes Duckface. Mit einem Augenzwinkern und der Botschaft: "Wünsche euch einen schönen Abend" war die Inszenierung dann perfekt und das Video bereit für die Timeline. Doch bei ihren Fans fiel diese übertriebene Art durch: "Sieht aus wie eine Ente" oder "Bestimmt Botox in den Lippen", lauteten die noch eher harmloseren Kommentare.

Doch unter den vielen Hate-Kommentaren reihten sich auch gut gemeinte Ratschläge. So versuchte es ein User auf die nette Art: "Du bist ’ne hübsche junge Frau, aber warum machst du immer dieses Duckface? Zeig dich doch einfach, wie du bist." Was meint ihr, hat es Laura mit ihrer Pose übertrieben? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

