Alle lieben Jeanette Biedermann (39)! Seit vor zwei Wochen der Startschuss für die sechste Staffel von Sing meinen Song gefallen ist, hat sich die Popsängerin nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch in die ihrer Mitstreiter gesungen. Kein Wunder, immerhin bringt die Blondine ganze 20 Jahre Musik-Erfahrung mit – und Exemplare ihrer CDs stehen bestimmt auch in den Regalen so mancher Konkurrenten. Álvaro Soler und Johannes Oerding (37) schwärmten im Gespräch mit Promiflash jedenfalls in den höchsten Tönen von Jeanette!

Ist Johannes etwa ein echter Fan? Im Interview mit Promiflash verriet der "Alles brennt"-Interpret: "Ich hab' auch Jeanette Biedermann gehört und Bravo Hits gehabt." Der Musiker ist jedoch nicht nur von der Musik der Sängerin begeistert, sondern auch von ihren persönlichen Vorzügen. Er beschreibt sie als bodenständige, selbstbewusste und unabhängige Frau, "[...] die sich einfach von einer Künstlerin, die früher nur Songs gesungen hat, die andere geschrieben haben, hin zu einer Künstlerin, die jetzt die Fäden in der Hand hält [...]" entwickelt hat.

Auch der Popsänger Álvaro ist richtig angetan von der "Rock my Life"-Interpretin: "Als ich Jeanette ein bisschen gegoogelt hatte, wie alle, hatte ich dann entdeckt, dass sie eine total coole Frau ist." Umso mehr freute sich der Musiker auf seine Teilnahme bei der Gesangs-Show: "Und dann hatte ich voll Bock sie kennenzulernen." Von dem persönlichen Treffen sei er ebenfalls richtig begeistert gewesen, fügte er noch hinzu.

Ralf Succo/WENN.com Johannes Oerding bei der Echo-Verleihung 2016 in Berlin

Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Álvaro Soler bei "It takes 2"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Jeanette Biedermann bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de