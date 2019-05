Das passende Geschenk zu finden, ist oft schwer. Und ein Haufen Geld macht die Sache nicht unbedingt leichter. Auch Rapper Future (35), viele Millionen US-Dollar schwer, scheint hier Probleme zu haben. Zum fünften Geburtstag seines Sohnes Future Zahir (5) griff der Star zwar tief in die Geldbörse, aber in Sachen Geschenk nach Ansicht vieler Fans ganz klar daneben: Der Junge fand eine Rolex auf dem Gabentisch – und seine Freude war verhalten!

Laut TMZ quittierte der Kleine das noble Geschenk, die Future auf Instagram stolz in Szene setzte, mit einem kurzen "Danke". Die Follower des Rappers zeigten sich dagegen weniger wortkarg – und hakten nach, was denn ein Fünfjähriger mit einer so teuren Uhr anfangen solle. "Was soll ein Kind mit einer Rolex machen? Er kann noch nicht einmal die Zeit ablesen", so ein User. Ein anderer schreibt: "Klein Future will einfach nur ein bisschen Lego", während ein Dritter darauf hinweist, dass die Freude über eine Spiderman-Uhr wahrscheinlich größer gewesen wäre.

Rolex hin oder her, für das Geburtstagskind dürfte das kaum eine Rolle gespielt haben. Er konnte sich, neben vielen anderen Geschenken, über ein traumhaftes Fest mit Superhelden-Motto freuen. Auf dem Programm standen rasante Fahrten mit Autoscooter und Achterbahn, und es gab auch eine supergroße Spiderman-Geburtstagstorte.

Instagram / future Future Zahir bekommt eine Rolex zum 5. Geburtstag

Getty Images Future, Rapper

Instagram / future Future Zahir mit seiner Rolex, Mai 2019

